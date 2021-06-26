Разведка США опубликовала доклад об угрозе НЛО безопасности страны

pixabay.com /

Канцелярия директора Национальной разведки США впервые за 50 лет обнародовала официальный доклад, посвященный неопознанным летающим объектам, которые могут угрожать стране.

Разведка не предоставила каких-либо внятных доказательств угрозы НЛО безопасности Соединенных Штатов Америки, но допустила такую возможность. К написанию документа могли подтолкнуть человеческие стереотипы или технические ошибки. Американские разведчики в очередной раз заметили, что дальнейшее изучение неопознанных летающих объектов требует времени и больших затрат.

Формированию точного мнения насчет НЛО мешает отсутствие высококачественных сообщений. Именно из-за США не могут "сделать однозначные выводы о природе или намерениях НЛО", передает 360tv.ru.