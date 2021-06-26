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Псаки вновь развеселила американцев оговоркой в фамилии сенатора

Политика
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Псаки вновь развеселила американцев оговоркой в фамилии сенатора
Prt Scr youtube.com/channel/Diya TV /

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла с первой попытки правильно произнести фамилию сенатора от штата Аризона Кирстен Синема, назвав ее "Семена".

После первой оговорки Псаки смогла исправиться и правильно выговорила фамилию. Ситуация вышла довольно комичной, и все находящиеся в зале посмеялись над этим инцидентом. Сама пресс-секретарь также отметила, что отнеслась к произошедшему с долей юмора.

Псаки сказала, что все это происходит в пятницу, наверное, поэтому у нее и возникли трудности с корректным произношением. По ее словам, сенатора сложно представить правильно, поскольку не так легко верно произнести слово "Синема".

#сша #белый дом #псаки
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