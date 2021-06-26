Вынесенный убийце Флойда тюремный срок стал неожиданностью для афроамериканцев

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Бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы. Афроамериканцы не привыкли к таким серьезным наказаниям для сотрудников правоохранительных органов.

Сообщество предполагало, что убийца Джорджа Флойда получит меньший срок, признался проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон. Он добавил, что решение суда все равно не восстановило справедливость, так как жизнь человека уже не вернуть, передает ТАСС.

"22 с половиной года — больше, чем мы когда-либо добивались, и поэтому это больше, чем мы ждали, но это не справедливость. Справедливостью было бы, если бы Джордж Флойд был жив, справедливостью было бы, если бы такие приговоры выносились раньше. Один приговор — это еще не справедливость", — заявил Шарптон.

Флойд погиб в мае 2020 года в больнице после жесткого задержания полицейскими. Дерек Шовин применил к афроамериканцу удушающий прием коленом.