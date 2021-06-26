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Премьер Грузии рекомендовал соратникам Саакашвили не мечтать о власти

Политика
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Премьер Грузии рекомендовал соратникам Саакашвили не мечтать о власти
ru.wikipedia.org / MIKHEIL

Члены фракции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" должны "отдохнуть и не мечтать о возврате власти", заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Политик также напомнил, как Саакашвили, находясь на посту главы государства, бросил грузинских военнослужащих во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Гарибашвили считает, что именно Саакашвили ответственен за возникший в Грузии хаос.

"Ужасно то, что вы являетесь угрозой нашей национальной безопасности и стабильности", — заявил премьер-министр.

Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году, не дожидаясь завершения второго срока на посту главы государства. Сейчас он обвиняется в целом ряде преступлений.

#саакашвили #грузия #Гарибашвили
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