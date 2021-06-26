Эксперты авторынка заявили о росте цен на новые автомобили в России

lada.ru / АО ''АВТОВАЗ''

Увеличенный объем продаж стал причиной подорожания новых автомобилей в России. Такое мнение выразили аналитики авторынка.

Сейчас рост цен составил 5-10 процентов. При этом стоимость и подержанных машин также повышается. Аналитик из JATO Dynamics Сергей Баранов предположил, что в этом году может произойти скачок цен, аналогичный 2016 году. К концу года, по его мнению, рост может превысить отметку в 10%, пишет газета "Известия".

Дорожают не только автомобили. "Царьград" выяснил, что за последнюю неделю в цене вырос ряд жизненно-важных продуктов. Среди них отрицательный рост продемонстрировали только яйца.