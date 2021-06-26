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Байден отреагировал на приговор Шовену за убийство Флойда

Политика
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Байден отреагировал на приговор Шовену за убийство Флойда
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Президент США Джо Байден согласился с приговором суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда экс-полицейским Дереком Шовиным, назвав его "соответствующим".

Суд Миннеаполиса признал бывшего сотрудника правоохранительных органов виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 22,5 года тюремного заключения. Через 15 лет он может выйти на свободу досрочно, пишет РИА Новости.

"В соответствии с действующими правилами приговор кажется мне подходящим", — заявил Байден.

Обвиняемый в зале суда выразил соболезнования семье погибшего. Однако, как сообщает "Царьград", приносить извинение за убийство Флойда Шовен не стал.

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