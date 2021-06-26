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Минздрав заявил о снижении количества наркозависимых детей в России

Общество
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Минздрав заявил о снижении количества наркозависимых детей в России
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Число несовершеннолетних россиян с наркологическими расстройствами уменьшилось почти на 20% с 2018 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Добиться снижения количества наркозависимых детей удалось с помощью реализации мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики России, отметил Салагай в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

"Это подтверждается, в том числе, фиксируемым снижением показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения", — добавил замминистра.

Антинаркотические мероприятия организовывались с 2018 года. Работу по направлениям, связанных с повышением эффективности профилактики, выявления и лечения наркозависимости, необходимо продолжать, заключил Олег Салагай.

#наркотики #статистика #минздрав
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