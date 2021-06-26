Выставка «Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков» стартовала в Петербурге

Невские Новости / Наталья Полякова

Выставка "Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков" пройдет в Государственном Эрмитаже с 26 июня по 12 декабря. О важности мероприятия рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Церемония открытия состоялась 25 июня. На ней присутствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал о важности подобных мероприятий, о масках в качестве части атрибута повседневной жизни, передает Федеральное агентство новостей.

"Сегодня этот предмет служит для общения людей. Он также представляет символ определенной дисциплины и вносит новый эстетический окрас в жизнь народов", — пояснил Пиотровский.

Подобные выставки являются новым этапом в дискуссии о необходимости возвращения всех экспонатов Африки на их родину. Во время приветственного слова Пиотровский задался вопросом, в какой степени искусство другого народа может быть представлено в музеях других стран.