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Новая партия гумпомощи от Пригожина поступила в столичные округи ЦАР

Общество
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Новая партия гумпомощи от Пригожина поступила в столичные округи ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Жителям столичных округов Центральноафриканской Республики прислали новую гуманитарную помощь от бизнесмена из России Евгения Пригожина. Граждане страны выразили благодарность.

Российская миссия раздала гражданам ЦАР 20 тонн продуктов питания, среди них есть сахар и крупа. Жители республики поблагодарили Евгения Пригожина и заявили, что Россия принесла в страну надежду на спасение от кризиса, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы выражаем огромную благодарность Евгению Пригожину и России за то, что они спасают нас от голода", — сказали граждане, которые получили гуманитарную помощь.

Предприниматель Евгений Пригожин уже демонстрировал готовность поддержать жителей Центральноафриканской Республики. Подобные благотворительные акции прошли в пятом и восьмом округах Банги. Бизнесмен поприветствовал укрепление отношений РФ и ЦАР, заявив, что страны уже долгое время являются надежными союзниками.

#гуманитарная помощь #пригожин #цар
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