Экс-сотрудник полиции США Шовин обратился на суде к семье убитого им Флойда

wikipedia.org / facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Бывший американский полицейский Дерек Шовин выступил с последним словом на суде. Он обратился к семье убитого им афроамериканца Джорджа Флойда.

Шовин выразил семье Флойда соболезнования. Извиняться экс-сотрудник полиции США не стал.

"Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", — подчеркнул обвиняемый в убийстве.

Флойд погиб 25 мая 2020 года. Его смерть спровоцировала беспорядки по всей территории США. Американцы приняли участие в массовых демонстрациях, направленных против полицейского насилия.

Экс-сотрудника полиции приговорили к 22,5 года тюрьмы. Изначально сторона обвинения просила у суда посадить Шовина в тюрьму на 30 лет.