Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда полицейский осужден на 22,5 года

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Белокожий бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Обвинение запрашивало для него 30 лет колонии.

Адвокат погибшего Флойда Эрик Нельсон обращался к суду с призывом смягчить меру наказания для Шовина. По словам юридического представителя, этот инцидент итак уже расположился в "эпицентре политического и культурного раскола".

"Решение не было основано на эмоциях, симпатиях или общественном мнении", — заявил судья Питер Кэхилл.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в 2020 году после задержания полицейскими в Миннеаполисе. После его смерти начались массовые протесты по всей стране.