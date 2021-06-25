Познер назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Журналист Владимир Познер заявил, что выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу его разочаровало.

Познер признался, что посмотрел все матчи Евро-2020, в которых участвовали российские футболисты. Еще до начала чемпионата он не исключал вылет национальной команды с турнира после группового этапа. Одной из причин неудачного выступления стало, по его мнению, отсутствие взаимопонимания между игроками.

"Оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания, и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование", — подчеркнул журналист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Команда Станислава Черчесова набрала три очка на Евро-2020. В своей группе футболисты заняли последнее место.