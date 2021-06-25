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Познер назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020

Спорт
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Познер назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Журналист Владимир Познер заявил, что выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу его разочаровало.

Познер признался, что посмотрел все матчи Евро-2020, в которых участвовали российские футболисты. Еще до начала чемпионата он не исключал вылет национальной команды с турнира после группового этапа. Одной из причин неудачного выступления стало, по его мнению, отсутствие взаимопонимания между игроками.

"Оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания, и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование", — подчеркнул журналист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Команда Станислава Черчесова набрала три очка на Евро-2020. В своей группе футболисты заняли последнее место.

#футбол #сборная россии #познер #евро-2020
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