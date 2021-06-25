Госдеп назвал тему переговоров Блинкена и Макрона в Париже

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили тему взаимоотношений с Россией. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Представители США и Франции на встрече в Париже рассмотрели пути установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Россией при противодействии ее "поведению". Блинкен и Макрон также затронули тему Украины, передает ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины", — говорится в пресс-релизе Госдепа.

Эммануэль Макрон недавно отметил неэффективность санкций Евросоюза в отношении России. Он отметил, что мировое сообщество уже имеет тому подтверждение.