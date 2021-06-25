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Останки 80 человек времен ВОВ обнаружили на месте уничтоженного захоронения в ЛО

Происшествия
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Останки 80 человек времен ВОВ обнаружили на месте уничтоженного захоронения в ЛО
vnovgorod.sledcom.ru / Пресс-служба СУ СК России по Новгородской области

Поисковики обнаружили останки 80 человек времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном СУСК.

На данный момент на месте уничтоженного захоронения сотрудникам следственного управления помогают члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". Помимо останков также были обнаружены 18 солдатских медальонов.

Ранее сообщалось об обнаружении останков 50 человек в поселке Тельмана. Также неизвестно, сколько костей было непреднамеренно уничтожено из-за бульдозера.

#ленобласть #великая отечественная война #тельмана
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