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В Госдуме захотели признать Моргенштерна диким животным

Россия
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В Госдуме захотели признать Моргенштерна диким животным
instagram.com / @morgen_shtern

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поменять реперу Моргенштерну паспорт на ветеринарный документ, так как он убежден, что певец является вовсе не человеком, а «диким животным». Об этом политик сообщил на своей странице в «Вконтакте».

«Предлагаю на всеобщем голосовании поменять Моргенштерну паспорт. Вместо "М" поставить "Ж", где "Ж" — это животное. Ему надо выдать ветеринарный паспорт, потому что он дикое животное», — заявил Милонов.

Такое заявление Милонова последовало после недавнего предложения репера запретить смешанные единоборства (ММА), так как, по его мнению, бойцы подают плохой пример детям из-за жесткости проходящих боев. 

«Считаю, что Моргенштерна надо пригласить в октагон, чтобы ему быстро дали понять, кто мужик, а кто нет. Не нужно даже Хабиба вместе с ним ставить — любой девятилетний дагестанский пацан его так приложит, что Моргенштерн будет визжать, лежа на лопатках, молить о пощаде», — считает Милонов.

В Госдуме захотели признать Моргенштерна диким животным
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подобные заявление репера вызвало ряд негодования со стороны спортсменов. Например, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не стоит слушать мнение исполнителя, так как единственное, чего он желает, — это просто привлечь к себе внимание. 

«Наслушавшись Моргенштерна, можно пойти употреблять наркотики. Или, насмотревшись ММА, ногами повалить на пол человека. Все зависит от того, что за человек и насколько он восприимчив к тем или иным вещам», — отметил Валуев.

Ранее стало известно, что суд в Уфе оштрафовал Моргенштерна за плагиат песни.

#госдума #милонов #моргентштерн
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