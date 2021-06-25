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Несколько улиц Самары получили новые названия

Общество
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Несколько улиц Самары получили новые названия
Nation News / Юлия Нуртдинова

Изменения в единый реестр наименований адресных единиц внесли в Самаре. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Лапушкина.

Теперь Банковский переулок в поселке Управленческом получил название в честь бывшего директора опытного завода опытно-конструкторского бюро Николая Кузнецова — Павла Маркина. На предприятии при нем создали образцы для военной и гражданской авиации.

Часть улицы Александра Солженицына в микрорайоне Волгарь стала носить имя Софьи Агранович. Она известна студентам местного университета, была профессором кафедры русской и зарубежной литературы.

Имя Николая Баженова присвоили дороге, которую построили в микрорайоне Новая Самара. Он был заслуженным юристом и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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