Несколько улиц Самары получили новые названия

Nation News / Юлия Нуртдинова

Изменения в единый реестр наименований адресных единиц внесли в Самаре. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Лапушкина.

Теперь Банковский переулок в поселке Управленческом получил название в честь бывшего директора опытного завода опытно-конструкторского бюро Николая Кузнецова — Павла Маркина. На предприятии при нем создали образцы для военной и гражданской авиации.

Часть улицы Александра Солженицына в микрорайоне Волгарь стала носить имя Софьи Агранович. Она известна студентам местного университета, была профессором кафедры русской и зарубежной литературы.

Имя Николая Баженова присвоили дороге, которую построили в микрорайоне Новая Самара. Он был заслуженным юристом и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.