Политолог: Макрон и Меркель ответили на обиды Зеленского предложением диалога с РФ

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Обиженный тон и постоянные претензии, к которым украинский президент Владимир Зеленский все чаще прибегает в обращениях к Западу, вовсе не выглядят как разговор на равных, а только вредят Украине.

Такое мнение в комментарии информационному порталу «ПолитНавигатор» высказал политолог Александр Булавин, который обратил внимание на то, что в последних интервью Владимира Зеленского западным СМИ не звучит практически ничего, кроме «резких заявлений».

«Постоянно муссируется тема о том, что Украину обижают, с ней не считаются, ее не приглашают никуда и так далее. Ответка на все это от Евросоюза уже пришла – мы знаем, что есть инициативы (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона по поводу развития отношений с Россией», — отметил политолог.

По словам Булавина, дипломатический потенциал Украины сильно понижается из-за взятого Владимиром Зеленским вечно обиженного тона. Это происходит потому, что никто и никогда не любит обиженных, их всегда сторонятся, объяснил эксперт.

Гораздо более логичным со стороны украинских властей было бы выражать Западу благодарность за ту поддержку, которую получает Киев.

«Поэтому позиция Зеленского не оправдана. Я убежден, что подобный тон уж никак не облегчает разговор Украины с Западом», — заключил свою мысль политолог.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, входящий в команду Зеленского, потребовал объяснений от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона после их заявлений на прошедшем в Брюсселе саммите лидеров ЕС о необходимости возобновить диалог с Москвой.