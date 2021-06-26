Погребинский: идея Зеленского о референдуме может помочь остановить войну в Донбассе

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Проведение на Украине референдума по поводу возможного разрыва отношений с Донбассом могло бы стать не самым худшим вариантом завершения конфликта.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом эксперт отметил, что Киев, скорее всего, продолжит спекулировать на теме Минских соглашений, так как это в его интересах.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее, — объяснил политолог. — Поэтому он ищет варианты, как избежать свержения своей власти. Один из них – обратиться к народу».

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Также Погребинский добавил, что не представляет, на каких условиях проживающие в Донбассе люди, после всего, что они вытерпели от Киева, могли бы согласиться вернуться в состав Украины. Но даже если и такие люди в регионе есть, их меньшинство.

А если референдум, о котором заявил украинский президент, действительно состоится и по его итогам Киев действительно разорвет все связи с республиками Донбасса, для ЛНР и ДНР это станет шагом к реальной автономии – одним из этапов формирования своей независимости.

А также такой референдум является одним из способов прекратить семилетний вооруженный конфликт в Донбассе, остановить войну, заключил Михаил Погребинский.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что между Украиной может быть воздвигнута стена, если за такой шаг в годе референдума высказалось бы большинство украинских граждан.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В ответ на эти слова главы государства, украинская партия ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь!») выступила с заявлением, что готовность Зеленского отказаться от Донбасса свидетельствует о неспособности нынешней власти выполнять свои обязательства перед народом и вести диалог. Команда Зеленского, говорится в заявлении ОПЗЖ, оказалась готова разрушить страну, и, следуя ее логике, следующим шагом Киева может стать стена между Украиной и Киевом.