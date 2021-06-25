Посол РФ предостерег Лондон от новых провокаций в Черном море

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Повторение провокаций, аналогичных недавнему инциденту с эсминцем в Черном море, грозит Великобритании неприятными последствиями, заявил российский посол.

Лондон, по словам Андрея Келина, столкнется с жестким ответом Москвы, если аналогичные инциденты повторятся. Отношения между Россией и Великобританией после этого могут ухудшиться еще больше.

"Если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко", — подчеркнул посол в эфире "Россия-24".

Британский эсминец Defender недавно пересек границу России в районе мыса Фиолент (Крым). Российскому пограничному кораблю пришлось выполнить предупредительную стрельбу.