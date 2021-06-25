От «Касатонова» до «Лермонтова»: Петербург впустил в пассажирский порт «морских волков»

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Прошедший в начале июня в Санкт-Петербурге Международный экономический форум (ПМЭФ) оставил приятные воспоминания: деловая суета и торжественные приемы, заокеанские послы и представители правящих элит. Не прошло и месяца, как Северная столица вновь принимает у себя важных гостей в рамках Международного военно-морского салона.

Гости эти, правда, весьма неразговорчивы, да и вообще стараются не разглашать лишний раз военную тайну. А желающих разузнать все ее подробности оказалось слишком много. После недолгих раздумий, организаторы решили не брать пример с ПМЭФ и развернуться, что называется, во всю полноту русской души.

Пока в прохладных павильонах Экпофорума подписывали договоры и рассуждали о будущем отечественного судоходства, корреспондент «Политики Сегодня» отправился в Пассажирский порт Санкт-Петербурга, чтобы лично заглянуть в бездонные «глазницы» пушек фрегата «Адмирал Касатонов» и оценить внутреннее убранство других «морских волков».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Сдержанное гостеприимство

Пока автобус медленно подъезжал к порту, погода сжалилась над почти растаявшими петербуржцами и затянула небо рваными тучами. Пробудившийся от летней жары коронавирус опустошил административные здания и парковки, поэтому окружающие пейзажи выглядели тревожно. Настроение, впрочем, чуть поднялось, когда вдалеке затрепетали сигнальные флаги военных кораблей и подлодок.

Роль представителя Министерства обороны РФ для журналистов играл не бравый офицер в белоснежной фуражке, а некто Денис. Молодой человек с портфелем заверил собравшихся, что сможет решить буквально любую их проблему в случае необходимости, а также попросил тружеников пера не разбредаться и не докучать дежурным матросам, несущим вахту.

Как только просьба об организованности и сплоченности стихла, журналисты растянулись по всей набережной и принялись неорганизованно (однако, вполне сплоченно) докучать дежурным матросам. Мое же внимание привлек самый первый «экспонат» военно-морского салона – подводная лодка «Санкт-Петербург».

На борт ступаю, будто на Луну: солнце и духота расплавили верхний слой краски, и ноги первое время чуть липнут к черной поверхности субмарины. Пока коллега занимается фотосъемкой, разглядываю задраенные люки торпедных аппаратов. В случае угрозы из них с бешеной скоростью полетят крылатые ракеты «Калибр», а под водой топить неприятеля будут самонаводящиеся электрические торпеды УСЭТ-80.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Двигаемся дальше, мимо подводной лодки «Краснодар». Коллеги с фотоаппаратами пытаются прорваться на борт малого ракетного корабля «Зеленый дол». Спешу на помощь, и под общим напором дежурный мичман уступает. Тучи в это время эмигрируют на юг и палубу заливает беспощадное июньское солнце.

— А чем, — спрашиваю, — матросы от жары спасаются?

— Предусмотрена система кондиционирования, — резко отвечает подоспевший офицер и, заложив руки за спину, отходит в сторону.

Ну, думаю, народец тут неразговорчивый. Осмотрев достопримечательности «Зеленого дола» (сверхзвуковая ракета «Оникс» и бессменный А190 «Универсал»), отправляюсь дальше.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ознакомительная программа

Однако у малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков» нас уже поджидает разочарование.

«Пока вы войти не можете. Экскурсионная группа ушла, пока нужно подождать», — предупреждает суровый майор у мостика.

После 20 минут ожидания становится ясно, что экскурсионная группа либо никуда не уходила, либо осталась нести вахту на «Кочешкове». И понять их можно – он является самым большим кораблем на воздушной подушке в мире. «Схема» его работы проста: на борт загружается пехота и бронетехника, после чего десантный корабль буквально врезается в участок суши и высаживает солдат с поддержкой. При желании «Евгений Кочешков» может передвигаться и по земле, «проплывая» над рвами и траншеями.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

А вот на главном «гвозде» программы военно-морского салона – фрегате «Адмирал Касатонов» — офицеры оказались куда сговорчивее. После короткого знакомства, название родного издания прозвучало и рубке командира.

«Подошли представители прессы. "Политика Сегодня"», — осторожно доложил в трубку дежурный по кораблю.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Выслушав наставления от начальства, «секьюрити» сдвинул брови и пригласил нас на борт, подозрительно разглядывая. Ознакомительная экскурсия началась с внутренностей фрегата, где фотосъемка, ясное дело, была запрещена. Стоит лишь отметить, что водонепроницаемые стенки корабля скрывают от посторонних глаз целый город, со своими «перекрестками», столовыми, зонами отдыха и бесконечным лабиринтом «улиц». Выйдя на нос корабля, я смог по достоинству оценить богатый арсенал «Адмирала».

«Фрегат предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей», — убаюкивал журналистов офицер-экскурсовод.

Пока наш гид зачитывал заученный текст из военной энциклопедии, я пытался отыскать на борту гиперзвуковую ракету «Циркон», которая уже стоит на вооружении «Адмирала Касатонова», однако от неопытных в военном деле «гостей» такое оружие предусмотрительно скрыли. Мало ли кому захочется отыскать на горизонте очередной заблудший эсминец британского флота.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Поближе познакомившись с другими военными кораблями, зашедшими в пассажирский порт Северной столицы (несколько пограничных сторожевых катеров, корвет «Сообразительный», патрульный корабль «Василий Быков», десантный катер «Мичман Лермонтов» и другие), направляемся к выходу.

Ехать в Экспофорум после такой насыщенной программы нет ни сил, ни желания. Слишком уж велик соблазн променять монотонные деловые спичи и шелест договоров на шум бьющихся о причал волн Финского залива.