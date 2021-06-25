Ищенко рассказал, как Севморпуть сделает из США региональную державу

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Российский Северный морской путь так сильно раздражает Вашингтон, так как в перспективе он может низвергнуть Соединенные Штаты до уровня региональной державы, и там это понимают.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Украина.ру» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко, по словам которого, США вообще хотели бы, чтобы Северного морского пути никогда не существовало, и американцы, конечно, не заинтересованы в развитии нового маршрута между Восточной Азией и Европой, пролегающего через российскую Арктику.

Для того, чтобы этот транспортный маршрут заработал в полную силу, напомнил эксперт, необходимо построить очень многое – новые порты, корабли, дороги, перевалочные базы и другую инфраструктуру. На все это уйдет лет 20-30, но в масштабах жизни государства этот срок – одно мгновение.

«США понимают, что через какое-то время Севморпуть будет оборудован и по нему пойдут караваны судов. Это значит, что снизится востребованность путей через Красное море и Суэцкий канал — я уже не говорю о путях вокруг Африки. По Северному морскому пути дешевле и быстрее. И этот путь полностью под российским контролем», — объяснил Ищенко.

При этом маршрут Северного морского пути пролегает либо через российские территориальные воды, либо через подконтрольную РФ часть Арктики, а значит американцы никак не могут взять под свой контроль данное направление.

Поэтому СМП станет мощным ударом по основам влияния и могущества Америки, уверен Ищенко.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

До сих пор Вашингтон, благодаря большому американскому флоту, держал морские пути под контролем, устраивая по своему усмотрению блокады и эмбарго разным государствам. Но после того, как Севморпуть заработает в полную силу, Россия лишит Америку этого грозного оружия.

«Севморпуть фактически контролируется Россией. А США привыкли, что они контролируют морские пути. Большую часть основных торговых путей, которая пролегает по морю, до последнего времени контролировали американцы. Это давало им уверенность в том, что именно они контролируют всю международную торговлю и в любой момент могут блокировать кого угодно», — заявил эксперт.

Благодаря новому российскому маршруту, который свяжет Азию и Европу, в рамках Евразии могут ускориться экономическая и политическая интеграции. В этом процессе Севморпуть может сыграть не менее важную роль, чем также неподконтрольные Штатам сухопутные торговые пути между Китаем и Евросоюзом.

wikipedia.org / Общественное достояние

Если на карте мира на крупнейшем континенте планеты появится такое огромное единое пространство, это может превратить Америку в страну регионального уровня, непричастную к глобальным евразийским процессам.

«Это та самая "Большая Евразия", которой очень боятся США. Если создается единое торгово-экономическое пространство от Лиссабона до Куала-Лумпура, то США оказываются мелким региональным игроком на севере американского континента. Им этого совсем не хочется», — считает Ищенко.

И поэтому американцы прикладывают все силы, чтобы помешать работе Северного морского пути. Но у США не хватает военного потенциала, чтобы действенно воспрепятствовать появлению нового транспортного маршрута, и за это они тоже «обижены» на Россию, заключил политолог.