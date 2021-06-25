Нутрициолог назвала способы, которые помогут избежать пищевых отравлений в жару

ФБА «Экономика сегодня» /

Спортивный диетолог и персональный нутрициолог Ирина Писарева поделилась советами по профилактике пищевых отравлений в жаркую летнюю погоду.

Как отметила Писарева в беседе с ФАН, в жару большинство продуктов портится очень быстро, поэтому стоит отнестись с особым вниманием к употребляемой в это время года пище.

Писарева огласила список продуктов, которые могут стать опасными для пищеварения летом. В него попали всеми любимые суши и роллы, молочные продукты, кондитерские изделия, а также готовая еда из магазинов и ресторанов быстрого питания.

Если условия транспортировки были нарушены, и салат или бутерброд простояли вне холодильника дольше положенного времени, возникает большой риск заработать отравление, пояснила эксперт. Дело в том, что подпорченный продукт становится благоприятной средой для размножения множества бактерий, вирусов и грибков, вызывающих расстройства пищеварительной системы.

Помимо соблюдения технологии приготовления и хранения блюда, важно помнить о правилах личной гигиены, отмечает Писарева. В случае перекуса "на бегу" необходимо помыть руки или обработать их антисептическим средством.

Также не стоит "жалеть" слегка подпорченные фрукты и овощи. По словам диетолога, если помидор подгнил с одной стороны, его следует выбросить, а не отрезать испорченную часть, как это принято делать. В ином случае существует риск отравления микробами, которые уже успели распространиться по всему продукту.

В конце беседы нутрициолог призвала держать скоропортящиеся продукты не дольше двух часов вне холодильника и использовать во время выездов на природу термосумки. Эти простые, но очень важные рекомендации специалиста позволят уберечь организм от множества неприятных расстройств этим летом.