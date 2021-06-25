Личный врач Навального похвасталась несуществующей «победой»

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Лидера "Альянса врачей" поймали на распространении ложной информации о заслугах профсоюза.

Председатель "Альянса врачей" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева, которая является лечащим врачом осужденного блогера Алексея Навального, снова присвоила себе несуществующие заслуги. Речь идет о "сокращении" акушерского отделения Можайской центральной районной больницы.

Накануне Васильева похвасталась в социальных сетях, что сотрудников учреждения не сократят благодаря ее стараниям. ФАН решил разобраться в ситуации и выяснил, что на самом деле ни одного увольнения медперсонала в акушерском отделении ЦРБ не планировалось. Издание обращает внимание на то, что Васильева не смогла даже правильно назвать больницу.

Васильева во время пандемии коронавируса активно мешала работать медучреждениям. Она связалась с акушерками, которых якобы должны были уволить, и пообещала отстоять их права, обратившись в Минздрав Московской области. Однако ведомство не отвечает на запросы иностранных НКО, поэтому ее обращение проигнорировали, но с профсоюзами был налажен диалог. После этого было выпущено заявление о том, что роддом не закрывается, несмотря на пандемию. Васильева решила, что это ее заслуга, несмотря на то, что изначально никто не собирался сокращать медперсонал больницы.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России