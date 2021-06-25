Депутат Боярский рассказал об особом отношении к проблемам экологии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о работе в органах законодательной власти. По его словам, особенное внимание он уделил проблемам экологии.

Парламентарий принял участие в эфире Медиагруппы "Патриот". Боярский поделился, что за пять лет работы в Госдуме он рассмотрел более шести тысяч законопроектов, из которых порядка 2,5 тысяч были приняты. Особенно его интересует экологическая тематика.

"Я погрузился в нее глубоко, и она меня не отпускает", — признался Сергей Боярский.

Эффективной оказалась работа Боярского в думском комитете по экологии и охране окружающей среды. Свою службу в органах власти он начал с комитета по культуре.