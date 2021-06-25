Онищенко считает, что отказ стран ЕС от саммита с Россией показывает растерянность Европы

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко высказал свое мнение об отказе лидеров стран Европейского союза от саммита с участием Российской Федерации.

Приглашение президента РФ Владимира Путина не одобрили 10 стран Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон надеялись, что саммит с участием России все же пройдет. Позже Меркель заявила, что ожидала больше храбрости от Европы.

Онищенко считает, что немецкий и французский лидеры ориентировались на положительные итоги саммита между Россией и США, в результате которого произошел обмен послами. Повторить успех у европейцев не получилось.

Депутат напомнил, что Германия экономически зависит от России, поэтому Меркель пыталась сделать все, чтобы склонить Европейский союз к саммиту с участием Москвы. Для канцлера важно достроить "Северный поток — 2". Онищенко считает, что остальные страны "никуда не денутся" и все равно придут к решению организовать саммит с РФ, а пока отказ показывает растерянность ЕС.

"Что касается нынешнего решения ЕС — оно демонстрирует растерянность, царящую в Европе. Как говорится — и хочется, и колется. Все эти метания не красят Евросоюз, который давно утратил самостоятельность в принятии решений", — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политик считает, что разговоры о правах, которые якобы нарушает Россия, уже никому не интересны. Геннадий Онищенко подчеркнул, что Европа не является примером в вопросе соблюдения этих самых прав.