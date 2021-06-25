Госдеп США объяснил отказ от санкций против «Северного потока — 2»

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Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал отказ Вашингтона от санкций против российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2".

Госсекретарь во время интервью изданию Der Spiegel напомнил, что строительство газовой магистрали началось еще в 2018 году. По его словам, решение американских властей по санкциям связано со стадией проекта в момент прихода президента США Джо Байдена в Белый дом.

"Когда мы (демократы. — Прим. ред.) пришли к власти в январе этого года, трубопровод был уже завершен на 90%", — объяснил Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что остановка строительства "Северного потока — 2" почти невозможна.