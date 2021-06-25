МИД Нидерландов заявил о возможности нового расследования по MH17

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Нидерландский МИД допустил возможность дополнительного расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Новую информацию об этом следует ожидать летом.

В ведомстве пообещали рассмотреть этот вопрос на более поздних этапах, сообщили журналисты РИА Новости. Парламентарии Голландии пояснили, что предоставленных сведений о катастрофе недостаточно.

Самолет рейса MH17 потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.