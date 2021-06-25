Баранец намекнул американцам на «кладбище» кораблей в Черном море

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Американцы получили от России недвусмысленный намек о том, что если они попытаются повторить что-то подобное совершенной на днях вблизи Крыма провокации с британским эсминцем, эта попытка приведет к образованию «огромной братской могилы на дне Черного моря».

Об этом в комментарии телеканалу «Царьград» заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, по мнению которого российские пограничники слишком мягко обошлись с «наглыми британцами», нарушившими ее государственную границу.

«Мне очень хотелось, чтобы вчера двести английских моряков-преступников во главе со своим командиром корабля заснули вечным сном на дне Чёрного моря в российских территориальных водах», — признался Баранец.

При этом обозреватель КП напомнил, что на дне Черного моря уже существует целое «кладбище» кораблей. И, по его словам, хотелось бы пополнить коллекцию гниющих на дне морском украинских кораблей, после событий 2014 года.

«Хотя, конечно, это кровожадно, потому что такой поворот событий неизбежно вызовет огромное количество братских могил англичан на дне Черного моря», — отметил Баранец, — По-моему, пришла уже пора собрать хорошую коллекцию не только украинских, но и натовских кораблей, чтобы мы могли показать, как мы умеем охранять наши морские кордоны».

Также собеседник телеканала напомнил, что военный блок НАТО с 28 июня начнет в Черном море военно-морские учения, а значит Россия должна быть готова к новым провокациям, на которые ей в следующий раз следует отвечать более жестко.

wikipedia.org / L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

Свое согласие с Виктором Баранцом высказал также и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил в случае еще одной подобной провокации отбомбиться поближе к кораблю-нарушителю, чтобы его как следует окатило морской волной. В этом случае, уверен депутат Госдумы, британские матросы сразу запросятся на берег и вызовут самолет, чтобы он доставил их в Вашингтон.

Напомним, инцидент с нарушением российской государственной границей вблизи крымского мыса Фиолент произошел 23 июня, когда российскому сторожевому кораблю пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в направлении британского эсминца Defender, зашедшего в территориальные воды РФ в Черном море. Также по курсу следования нарушителя российский самолет Су-24М произвел бомбометание, и только после этого эсминец изменил курс и вышел в международные воды.

В британском Министерстве обороны и в Пентагоне, однако, заявили, что сообщения о предупредительных выстрелах и бомбометании является ложью и дезинформацией. Однако российская сторона подтвердила озвученную ранее информацию, после того как ФСБ опубликовала в интернете соответствующую видеозапись.