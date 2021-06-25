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Топить нельзя: в студии "Время покажет" обсудили инцидент с британским эсминцем

Политика
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Топить нельзя: в студии «Время покажет» обсудили инцидент с британским эсминцем
Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Россия применит оружие для повреждения судна, если британская провокация в территориальных водах РФ повторится, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Британский эсминец пересек границу России около полуострова Крым. Провокацию Лондона обсудили эксперты в эфире программы "Время покажет". Так, Леонков, объяснил, что в следующий раз будет применено оружие не на потопление, а на повреждение судна.

"Согласно нашему законодательству, мы не можем топить корабли. Мы можем только их повредить", — отметил военный эксперт.

Если корабль откроет прицельный огонь и окажет сопротивление, то его потопят, дополнил Алексей Леонков. Юрист Михаил Конев добавил, что подобные провокации со стороны зарубежных стран будут продолжаться.

#россия #великобритания #время покажет
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