Топить нельзя: в студии «Время покажет» обсудили инцидент с британским эсминцем

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Россия применит оружие для повреждения судна, если британская провокация в территориальных водах РФ повторится, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Британский эсминец пересек границу России около полуострова Крым. Провокацию Лондона обсудили эксперты в эфире программы "Время покажет". Так, Леонков, объяснил, что в следующий раз будет применено оружие не на потопление, а на повреждение судна.

"Согласно нашему законодательству, мы не можем топить корабли. Мы можем только их повредить", — отметил военный эксперт.

Если корабль откроет прицельный огонь и окажет сопротивление, то его потопят, дополнил Алексей Леонков. Юрист Михаил Конев добавил, что подобные провокации со стороны зарубежных стран будут продолжаться.