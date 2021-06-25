Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест

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Перевод под домашний арест сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги стал попыткой успокоить Запад.

Таким мнением с корреспондентом сайта 360tv.ru поделился независимый политолог из Белоруссии Александр Класковский.

"Из Протасевича уже выжали пиаровский эффект белорусские власти — он публично раскаялся, с ним было большое интервью", — говорит Класковский.

Благосклонность по отношению к Сапеге, по мнению политолога, тоже является “жестом доброй воли” в сторону Москвы, поскольку президент России Владимир Путин обсуждал эту тему в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Минск также может использовать смягчение наказания для решения внутриполитических проблем, объяснил Класковский. Например, показать обществу, что диалог с оппозицией возможен, если она настроена нерадикально.

Протасевич и Сапега были взяты под стражу 23 мая после экстренной посадки пассажирского самолета Ryanair в столице Белоруссии.