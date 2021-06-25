Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России

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Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко проведет поединок 23 октября в рамках турнира Bellator в Москве.

Емельяненко сразится в главном поединке первого тура Bellator в России, сообщили ТАСС в организации. Мероприятие пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Трансляцию можно будет посмотреть на сервисе Okko.

За спиной лучшего бойца за всю историю смешанных единоборств 39 побед и шесть поражений. Емельяненко заявил, что до окончания его карьеры осталось всего два боя.