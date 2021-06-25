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Бывший депутат Рады рассказал, зачем Британия устроила провокацию в Черном море

Политика
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Бывший депутат Рады рассказал, зачем Британия устроила провокацию в Черном море
facebook.com / avzhuravko

Британский военный корабль Defender не просто так пересек российскую границу в акватории Черного моря, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью Федеральному агентству новостей политик сообщил, что Великобритании была нужна подобная провокация, поскольку многие мировые процессы начали происходить без ее участия.

"Британцы не хотят, чтобы мимо них прошли договоренности по сближению России, США, Германии и Франции", — сказал Журавко.

Когда британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды, в воздухе находился иностранный самолет-разведчик. Лондон изучал, какие меры предпримет Москва в случае нарушения государственной границы РФ, заключил бывший депутат.

#украина #эсминец #британия
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