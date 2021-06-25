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Страдающий аутизмом подросток стал жертвой полицейского произвола в США

Происшествия
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Страдающий аутизмом подросток стал жертвой полицейского произвола в США
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Полицейский в Калифорнии избил мальчика-аутиста, приняв его за подозреваемого. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) намерен разобраться в ситуации.

Полицейский из города Вакавилл в Калифорнии избил страдающего аутизмом 17-летнего Престона В., решив, что тот преступник. Правоохранитель заявил, что мальчик пытался сбежать. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) разбирается в материалах дела, чтобы восстановить справедливость, пишет ФАН.

Инцидент произошел 21 апреля. К юноше подошел офицер полиции Вакавилла и приказал ему сесть. Подросток подчинился, но после того, как страж порядка стал вести себя агрессивно, ребенок испугался и решил отойти назад. Полицейский утверждает, что таким образом несовершеннолетний попытался сбежать, поэтому ему пришлось применить силу: он свалил его на землю и избил на глазах у свидетелей.

Видео с моментом задержания молодого человека опубликовали в Сети. На кадрах офицер полиции бросает Престона В. на асфальт и наносит ему удары по лицу. На просьбы юноши позвонить родителям полицейский кричал: "Не заставляй меня причинять тебе еще больше боли".

Близкие потерпевшего потребовали привлечь стража порядка к ответственности, ведь ребенок мог сильно пострадать. В департаменте полиции Вакавилла выразили сожаление по факту случившегося, но промолчали об ответственности, которую должен понести коллега.

#сша #ребенок #полиция
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