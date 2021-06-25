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Медиагруппа "Патриот" объявила о сотрудничестве с центром "Наследие Отечества"

Общество
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Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с центром «Наследие Отечества»
Медиагруппа «‎Патриот» /

Центр содействия исторической памяти "Наследие Отечества" стал новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот".

Информационное сотрудничество предполагает совместную работу изданий над интересными патриотическими проектами. Они должны способствовать укреплению силы России, уверен глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

"Сохранение исторической памяти является задачей государственной важности. Мы сможем уверенно двигаться вперед только при условии опоры на память, на героическую историю", — отметил он.

Основатель центра содействия исторической памяти "Наследие Отечества" Александр Суслонов высоко оценил начало совместной работы с Медиагруппой "Патриот". По его словам, такое сотрудничество является шансом сохранить наследие России.

#медиагруппа патриот #столярчук #насоедие отечества
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