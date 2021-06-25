Член банды Шамиля Басаева получил пожизненный срок

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Южный окружной военный суд приговорил к максимальному наказанию жителя Чечни, который участвовал в нападении на военнослужащих в составе банды Шамиля Басаева в 2000 году.

Обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе главного управления генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на жизнь военнослужащих.

Опираясь на предоставленные следствием доказательства, суд установил, что подсудимый вступил в ряды преступной группировки Басаева и Хаттаба и в 2000 году принял участие в вооруженном мятеже на территории Шатойского района Чечни. В результате нападения на российских военных погибли 84 человека, еще четверо пострадали.