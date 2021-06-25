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Пожар в тренировочном центре Китая унес жизни 18 человек

Происшествия
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Пожар в тренировочном центре Китая унес жизни 18 человек
pixabay.com / Jürgen Sieber

Пожар произошел в тренировочном центре города Шанцю в центральной провинции Хэнань. Загорелся зал школы боевых искусств. В результате ЧП 18 человек погибли, еще 16 пострадали.

Все пострадавшие госпитализированы. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы. В настоящий момент неизвестно, сколько человек находилось в центре во время возгорания.

Причины пожара выясняются. Руководитель тренировочного центра был задержан. Ведется следствие. На место происшествия прибыли представители провинциального и регионального руководства.

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