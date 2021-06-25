«Турксиб» или «Антонов»: что новый Киев может предложить Азии

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / jorono / vk.com / Олег-И Гусев

Украина является страной-банкротом и, несмотря на определенную предпринимательскую и дипломатическую активность Киева в Казахстане, у нее просто нет средств на то, чтобы отзеркалить в Средней Азии евразийскую повестку России.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев, комментируя недавнее заявление политолога Андрея Серенко о том, что Киев в рамках своей новой восточной политики стремится заменить в среднеазиатских странах Россию и для этого разворачивает там серьезную дипломатическую и бизнес-активность.

Однако, по мнению Гусева, Украина, будучи страной-банкротом в первую очередь в политическом смысле, не в состоянии предложить Казахстану или Узбекистану что-либо интересное.

«Новый "Турксиб"? Новый "Антонов2? Новое интеграционное объединение? Тут даже обсуждать нечего. Дипломатически незалежная на нашей поляне просто несостоятельна», — уверен казахский эксперт.

И поэтому, по его словам, у Казахстана и Узбекистана есть все основания считать себя по многим параметрам гораздо круче Украины, а значит ни Нурсултан, ни Ташкент не станут отвечать на предложение младшего партнера и вступать в какой-то псевдоинтеграционный союз.

В заключение Гусев предположил, что, чисто теоретически, «Вашингтонский обком» мог бы назначить Украину «проводником» американских интересов в Средней Азии. Но такое допущение находится где-то в области фантастики.