Политолог Елисеева объяснила подоплеку инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Страны НАТО во главе с США продолжат прощупывать твердость российской реакции при защите государственных рубежей, считает политолог Наталия Елисеева.

Наличие женевских договоренностей между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не сможет помешать организации и проведению дальнейших антироссийских провокаций, объяснила эксперт, ее цитирует сайт 360tv.ru. По мнению Елисеевой, российско-американские межгосударственные отношения можно охарактеризовать как "ситуацию средней паршивости", причем без перспективы качественного изменения к лучшему.

"У обеих стран (России и США. — Прим. ред.) абсолютно свое видение... дальнейшего выстраивания взаимоотношений и своего места на геополитической арене. По этим моментам консенсуса не достичь", — уверена Елисеева.

По ее словам, подоплека инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма объясняется именно системным характером и глубиной российско-американских противоречий. Поэтому вполне вероятно повторение провокационных акций различных западных стран, направленных против РФ, резюмировала политолог.