Путин дал неожиданное поручение Шойгу на фоне инцидента с эсминцем Defender ВМС Британии

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Российский лидер Владимир Путин обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с неожиданным поручением после провокации ВМС Британии у берегов Крыма.

Во время Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин лишь косвенно затронул тему недавнего инцидента с британским эсминцем Defender. Однако в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу он вспомнил, что представители Федерации борьбы самбо ранее просили его поспособствовать в проведении предстоящего соревнования на борту одного из кораблей Черноморского флота РФ.

Путин назвал помощь спортсменам "стоящим предложением", на что Шойгу согласился оказать необходимую поддержку спортсменам в организации мероприятия.