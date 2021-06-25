Лавров обсудил с итальянским коллегой политические контакты

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, во время которых стороны обсудили двусторонние отношения Москвы и Рима.

Разговор состоялся по инициативе Италии. Министр иностранных дел РФ и Луиджи Ди Майо поговорили о предстоящих политических контактах между странами и обсудили подготовку к заседанию глав МИД ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, уточнили в МИД РФ.