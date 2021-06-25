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Лавров обсудил с итальянским коллегой политические контакты

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 18:06 56

Лавров обсудил с итальянским коллегой политические контакты
mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, во время которых стороны обсудили двусторонние отношения Москвы и Рима.

Разговор состоялся по инициативе Италии. Министр иностранных дел РФ и Луиджи Ди Майо поговорили о предстоящих политических контактах между странами и обсудили подготовку к заседанию глав МИД ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, уточнили в МИД РФ.

#россия #италия #лавров
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