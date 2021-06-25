Вдова Джона Макафи указала на вину США в смерти ее супруга

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Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи обвинила власти Соединенных Штатов в смерти мужа. По словам женщины, у 75-летнего бизнесмена не было склонности к суициду.

Дженис Макафи напрямую заявила о причастности США к смерти мужа. Она считает, что все обвинения в адрес Джона были политически мотивированы, а сама вероятность самоубийства невозможна, поскольку Макафи не имел суицидальных наклонностей.

Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели известного бизнесмена и программиста Джона Макафи, тело которого обнаружили 23 июня в тюремной камере в Каталонии. Местные СМИ заявили, что это суицид.

Накануне Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США в рамках расследования дела о незаконном заработке.