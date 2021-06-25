Глава британского генштаба: инцидент с эсминцем Defender мог повлечь войну с Россией

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Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер признал, что инцидент с эсминцем Defender близ Крыма мог привести к "необоснованной эскалации".

Любой просчет при "игре в кошки-мышки" с Россией может иметь фатальные последствия, вплоть до полномасштабного военного столкновения с ВС РФ, цитирует Картера издание Telegraph. Такая вероятность имелась и во время инцидента 23 июня с участием корабля ВМС Великобритании, признал глава генштаба вооруженных сил этой страны.

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это (возможный. — Прим. ред.) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация", — заявил Картер.

Ситуация в Черном море близ берегов Крыма в среду, 23 июня, относится именно к подобным случаям, подчеркнул собеседник Telegraph.

Британский ракетный эсминец Defender нарушил границы территориальных вод РФ на глубину до трех километров и был вынужден ретироваться в нейтральное водное пространство после предупредительных выстрелов российских пограничников.