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Глава британского генштаба: инцидент с эсминцем Defender мог повлечь войну с Россией

Армия
/ Обновлено: 25 июня 2021 17:59 83

Глава британского генштаба: инцидент с эсминцем Defender мог повлечь войну с Россией
wikipedia.org / Hugh Llewelyn / CC BY-SA 2.0

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер признал, что инцидент с эсминцем Defender близ Крыма мог привести к "необоснованной эскалации".

Любой просчет при "игре в кошки-мышки" с Россией может иметь фатальные последствия, вплоть до полномасштабного военного столкновения с ВС РФ, цитирует Картера издание Telegraph. Такая вероятность имелась и во время инцидента 23 июня с участием корабля ВМС Великобритании, признал глава генштаба вооруженных сил этой страны.

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это (возможный. — Прим. ред.) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация", — заявил Картер.

Ситуация в Черном море близ берегов Крыма в среду, 23 июня, относится именно к подобным случаям, подчеркнул собеседник Telegraph.

Британский ракетный эсминец Defender нарушил границы территориальных вод РФ на глубину до трех километров и был вынужден ретироваться в нейтральное водное пространство после предупредительных выстрелов российских пограничников.

#крым #британия #картер #вмс
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