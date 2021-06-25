Мухарский рассказал, как жители Одессы и Харькова относятся к Украине

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Живущие в Харькове и Одессе «щирые украинцы» ощущают себя там национальным меньшинством и диаспорой, так как большая часть местных жителей считает себя русскими и мечтает о возвращении в состав России.

На эту особенность данных украинских городов в эфире телеканала «Прямой» рассказал местный эксперт – русофоб и бандеревец Антон Мухарский, по словам которого власти Украины не в состоянии выполнить поставленную задачу по русификации страны.

«Когда ты приезжаешь в Одессу, там с тобой здороваются: «Вас приветствует украинская диаспора Одессы». Украинцы чувствуют себя диаспорой в Одессе и Харькове. Украинцы чувствуют себя меньшинством в Украине. Парадокс? Нет. Потому что, к сожалению, государство не справляется с дерусификацией страны, и это в ближайшей перспективе может снова нам аукнуться эскалацией реальных военных действий», — предупредил гость телеканала.

Также Мухарский сообщил, что на Украине живут люди, которые даже с украинскими паспортами являются «русскими душами» - то есть их историческая и матричная прошивка заставляет их ощущать себя русскими, и тихо за закрытыми дверями своих домов призывать российские власти ввести войска и забрать их в состав РФ.

Эти люди ненавидят Украину, добавил украинский политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / Александр Коцаба

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что украинская молодежь, несмотря на старания властей страны провести тотальную украинизацию и на введение квот на использование негосударственных языков в средствах массовой информации, все же предпочитает российское искусство и культуру, так как в украинском варианте качественной альтернативы просто нет.