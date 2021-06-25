Захарова прокомментировала признание главы генштаба Британии об инциденте с эсминцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слова главы генштаба Великобритании Марка Карлтон-Смита об инциденте с вторжением судна в территориальные воды России.

В своем Telegram-канале дипломат написала, что признание Карлтон-Смита объясняет поведение правительства Великобритании, которое несколько дней отрицало факт провокации.

«Они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация», — заявила Захарова.