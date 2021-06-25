Захарова прокомментировала признание главы генштаба Британии об инциденте с эсминцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слова главы генштаба Великобритании Марка Карлтон-Смита об инциденте с вторжением судна в территориальные воды России.
В своем Telegram-канале дипломат написала, что признание Карлтон-Смита объясняет поведение правительства Великобритании, которое несколько дней отрицало факт провокации.
«Они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация», — заявила Захарова.
Ранее начальник генерального штаба Великобритании сказал, что произошедшее в Черном море близ Крыма действительно могло спровоцировать «необоснованную эскалацию».
Британский эсминец пересек границы территориальных вод России 23 июня. Судно Королевского флота проигнорировало требование патрульного судна РФ сменить курс. Тогда РФ дала предупредительные выстрелы по курсу эсминца.