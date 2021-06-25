Суд Москвы отклонил иск Навального о снятии статуса склонного к побегу

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Преображенский районный суд признал законным решение о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу заключенного.

Заседание по иску Навального к администрации СИЗО "Матросская тишина" состоялось сегодня, 25 июня.

Суд отклонил жалобу блогера на присвоение данного статуса и таким образом подтвердил легитимность решения администрации изолятора, которая поставила Навального на учет, сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, дата заседания по иску была перенесена на сегодняшний день для того, чтобы защита истца смогла ознакомиться с необходимыми материалами по делу.