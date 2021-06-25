Украинские политологи назвали сроки решения судьбы Донбасса

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Судьба Донбасса может решиться в символическую для всей Украины дату, заявили киевские политологи Вадим Карасев и Константин Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности референдума, который окончательно разрешит ситуацию в Донбассе. Карасев и Бондаренко предположили, что референдум произойдет уже 24 августа — в День независимости страны.

Карасев дополнил, что многое будет зависеть от переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и беседой с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Однако, подчеркнул он, судьба Донбасса решится уже к концу 2021 года.