Отказ Евросоюза от саммита с Россией обрадовал МИД Украины

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Киев намерен наблюдать за поведением Берлина и Парижа после их инициативы о проведении саммита Россия — Евросоюз (ЕС), сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Франция и Германия предложили Евросоюзу рассмотреть предложение о саммите Россия — ЕС. В результате европейские лидеры не пришли к единому мнению по этому вопросу, что очень обрадовало Украину.

"Это очень хорошо, это победа", — сказал Кулеба, комментируя отказ Евросоюза от саммита с Россией.

Однако в Киеве собираются пообщаться с французским и немецким послами, чтобы разобраться, какие намерения преследуют Париж и Берлин, которые выступили с таким предложением.