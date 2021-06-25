Двухлетняя девочка погибла при падении из окна многоэтажки в Оренбурге

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Несовершеннолетняя жительница Оренбурга получила несовместимые с жизнью травмы после падения с 12-го этажа.

По предварительным данным, девочка жила в доме, расположенном на Высотной улице. Во время происшествия в квартире находились ее мать и брат. В какой-то момент малышка взобралась на подоконник и выпала из распахнутого окна, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В результате происшествия местная девочка скончалась до приезда скорой помощи. По факту произошедшего началась проверка, в которой приняли участие. Позже сотрудники правоохранительных органов примут решение о возбуждении уголовного дела.