Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Двухлетняя девочка погибла при падении из окна многоэтажки в Оренбурге

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:50 97

Двухлетняя девочка погибла при падении из окна многоэтажки в Оренбурге
/ pixabay.com

Несовершеннолетняя жительница Оренбурга получила несовместимые с жизнью травмы после падения с 12-го этажа.

По предварительным данным, девочка жила в доме, расположенном на Высотной улице. Во время происшествия в квартире находились ее мать и брат. В какой-то момент малышка взобралась на подоконник и выпала из распахнутого окна, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В результате происшествия местная девочка скончалась до приезда скорой помощи. По факту произошедшего началась проверка, в которой приняли участие. Позже сотрудники правоохранительных органов примут решение о возбуждении уголовного дела.

#ребенок #ск #прокуратура #смерть #оренбург
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Политика
19:19 | 25 июня
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Политика
19:07 | 25 июня
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Спорт
19:02 | 25 июня