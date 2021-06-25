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РСПП и ФНПР выступили с призывом к обязательной вакцинации всех взрослых россиян

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:59 72

РСПП и ФНПР выступили с призывом к обязательной вакцинации всех взрослых россиян
Невские Новости /

Все взрослое население Российской Федерации должно привиться от COVID-19, говорится в совместном обращении РСПП и ФНПР к правительству.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовала на своем сайте текст совместного с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) призыва к высшим органам государственной власти. Как говорится в заявлении, все взрослое население России, за исключением имеющих противопоказания к вакцинации и достаточное количество антител к коронавирусу, должно привиться в обязательном порядке. Правительству также необходимо обязать работодателей повлиять со своей стороны на вакцинацию сотрудников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уже в десяти регионах Российской Федерации введена обязательная вакцинация от COVID-19. Новые правила касаются отдельных профессиональных категорий населения. Начиная с 28 июня число регионов с обязательной вакцинацией расширится до 18.

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