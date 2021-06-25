Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат из Челябинской области променял мандат на жизнь в Турции

Россия
/ Обновлено: 25 июня 2021 17:19 51

Депутат из Челябинской области меняет мандат на жизнь в Турции
wikipedia.org / Уральский бард

Депутат городского собрания Миасса (Челябинская область) от «Единой России» Андрей Берсенев сложил полномочия. Дело в том, что политик получил вид на жительство в Турции, а это, по законам РФ, не совместимо с занимаемой им должностью. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Российское законодательство не позволяет депутатам иметь вид на жительство в иностранном государстве. У меня появился вид на жительство в Турции. Это связано с моим бизнесом. Без вида на жительство больше полугода жить в Турции нельзя, а мне нужны более длительные сроки», — сказал он.

Впрочем, Берсенев — не первый народный избранник из Миасса, поменявший мандат на жизнь в другой стране. В 2020 году независимый депутат Вячеслав Откин покинул должность из-за переезда в США.

#россия #политика #челябинская область #депутат уволился чтобы жить в турции
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Политика
19:19 | 25 июня
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Политика
19:07 | 25 июня
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Спорт
19:02 | 25 июня