Депутат из Челябинской области променял мандат на жизнь в Турции

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Депутат городского собрания Миасса (Челябинская область) от «Единой России» Андрей Берсенев сложил полномочия. Дело в том, что политик получил вид на жительство в Турции, а это, по законам РФ, не совместимо с занимаемой им должностью. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Российское законодательство не позволяет депутатам иметь вид на жительство в иностранном государстве. У меня появился вид на жительство в Турции. Это связано с моим бизнесом. Без вида на жительство больше полугода жить в Турции нельзя, а мне нужны более длительные сроки», — сказал он.

Впрочем, Берсенев — не первый народный избранник из Миасса, поменявший мандат на жизнь в другой стране. В 2020 году независимый депутат Вячеслав Откин покинул должность из-за переезда в США.